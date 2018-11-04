В ДНР сбили два украинских беспилотника

Взгляд
4 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:29  |  vz.ru
Разделы

Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
Перейти а раздел…

Порошенко провоцирует верующих к неповиновению

Подписанное Киевом и Фанаром соглашение грозит началом настоящей религиозной войны на Украине Фото: Mikhail Palinchak/Reuters
Подписанное Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве грозит пагубными последствиями для обоих. Первый ставит крест на переизбрании, второй клеймит себя печатью исторического позора. Впрочем, Порошенко ожидает скорого получения томоса и появления «объединенной» украинской церкви. Но как на происходящее отреагируют десятки тысяч участников всеукраинского крестного хода? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем женщины идут служить в полицию

Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растетФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Громкое преступление в Уфе, где нескольких офицеров полиции заподозрили в зверском изнасиловании, вызвало волну споров о том, что за люди служат в полиции. Правда ли, что выявить скрытого садиста в рядах МВД удается далеко не сразу? И если в этом преимущественно мужском братстве царит такая жесткая агрессивная атмосфера, почему же все больше девушек стремится попасть на службу в полицию? Подробности...
Перейти а раздел…

Франция может потерять важную часть территории

Сырьевой придаток Франции бьется за независимостьФото: Theo Rouby/AP/ТАСС
Новая Каледония – бывшее колониальное владение Пятой республики – проводит референдум об отделении от Франции. Этот остров вот уже много лет дает Франции поистине уникальные возможности и преимущества - и одновременно до сих пор служит символом колониального угнетения аборигенов. Потеряет ли Париж одно из своих важнейших заморских владений? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему умер «Русский марш»

Егор Холмогоров, Публицист
Момент истины наступил, когда маршевое движение раскололось на националистов, поддержавших Новороссию, и на ультраправых неонацистов, поддержавших «арийских братьев Украины». «Русских маршей» стало столько, что идти ни на один из них не хотелось. Подробности...

Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 4 комментария

    Как хулиганят украинские военные летчики

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 23 комментария
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о попытке Лондона спрятать Скрипалей в Австралии
          Перечислены важные особенности Дня народного единстваВ ДНР сбили два украинских беспилотникаМатч сборных России и Канады прервали в третьем периодеБоты обвалили рейтинг фильма «Крымский мост»
          Якутия нашла решение проблемы высоких цен на бензинНа Украине обвинили Меркель в потере КрымаМэй «решила» ирландский вопрос ценой независимости БританииВ США призвали Европу заранее разрешить ввод войск НАТО на свою территорию
          Мэр Уфы ввел запрет на слово «ориентировочно»Пушков оценил разговор Порошенко и Эрдогана о ДонбассеПод Волгоградом глухонемой ребенок погиб, провалившись в выгребную ямуСамолет с 173 людьми на борту совершил аварийную посадку в Красноярске

          Главная тема


          Франция может потерять важную часть территории

          «компенсировать убытки»


          Украина приступила к «плану Б» по «Северному потоку – 2»

          новейшие комплексы


          На Западе признали превосходство российской системы ПВО

          ревность к коллеге


          Стали известны неожиданные подробности дела об изнасиловании в Уфе

          Видео

          «для возвращения мужчин»


          Российская фигуристка запустила флешмоб с публичным раздеванием (видео)

          «Великие имена России»


          Арбенина прокомментировала идею назвать аэропорт в Петербурге именем Собчака

          чужие объятья


          Саркози рассказал о непредвиденных последствиях санкций против России

          армия и вооружение


          Когда начнется война между Китаем и США

          «проверенные методы»


          На Украине объявили траур из-за «преступления» Петра I

          «двойная коллизия»


          Игорь Мальцев: Позорное изгнание Меркель полностью изменит политический ландшафт Европы

          «домашние террористы»


          Дмитрий Дробницкий: До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          В ДНР сбили два украинских беспилотника

          4 ноября 2018, 14:11

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          Народная милиция ДНР за сутки сбили два украинских ударных беспилотника, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

          «За прошедшие сутки дежурные средства противовоздушной обороны НМ ДНР предотвратили очередную попытку группового применения ударных БПЛА в районе населенного пункта Саханка», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».

          Он заявил, что около 17.00 ополченцы заметили три беспилотника. По ним открыли сосредоточенный огонь. Беспилотники попытались вывести из-под огня с помощью маневров, но два все равно были выведены из строя.

          В Донбассе регулярно сбивают украинские беспилотники – руководство ВСУ активно применяет БПЛА для корректировки огня по позициям ополченцев.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............