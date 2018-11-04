В ДНР сбили два украинских беспилотника

Народная милиция ДНР за сутки сбили два украинских ударных беспилотника, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«За прошедшие сутки дежурные средства противовоздушной обороны НМ ДНР предотвратили очередную попытку группового применения ударных БПЛА в районе населенного пункта Саханка», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».

Он заявил, что около 17.00 ополченцы заметили три беспилотника. По ним открыли сосредоточенный огонь. Беспилотники попытались вывести из-под огня с помощью маневров, но два все равно были выведены из строя.

В Донбассе регулярно сбивают украинские беспилотники – руководство ВСУ активно применяет БПЛА для корректировки огня по позициям ополченцев.