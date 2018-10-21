Ополченцы ДНР сбили украинский беспилотник

Силы народной милиции ДНР уничтожили украинский квадрокоптер, который вел корректировку огня в Донбассе, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«На донецком и мариупольском направлениях во время обстрелов с применением тяжелого вооружения противником для корректировки огня применялись беспилотные летательные аппараты», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».

Он отметил, что по беспилотнику открыли огонь. В итоге квадрокоптер, который корректировал огонь на донецком направлении, оказался уничтожен.

В начале октября в ЛНР сообщали, что ополченцы сбили украинский беспилотник, оборудованный гранатой.