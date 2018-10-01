В ЛНР сбили украинский беспилотник с гранатой

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что ПВО республики сбили проводивший воздушную разведку ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ «Фантом-4».

«В районе населенного пункта Нижнее Лозовое, 65 км западнее Луганска и 2 км южнее линии соприкосновения, военнослужащими Народной милиции ЛНР огнем из стрелкового оружия был сбит БПЛА ВСУ «Фантом-4», летевший с северо-западного направления на высоте около 300 метров», – сказал Марочко, передает ЛИЦ.

По его словам, дрон был оборудован электромагнитным устройством для переноски и сброса ручной гранаты, крепившейся снизу корпуса.

Очевидцы рассказали, что от уже сбитого беспилотника в воздухе отделилась граната Ф-1, которая взорвалась неподалеку от места его падения.

Народная милиция ЛНР установила, что летательный аппарат был изготовлен американской фирмой Stampede Presentation Products, Inc.

«По идентификационному номеру нам стало известно, что данный БПЛА в составе партии был закуплен 7 июля 2018 года в США и в середине августа поставлен в 72-ю отдельную механизированную бригаду», – отметил Марочко.

Ранее в Донбассе было отмечено увеличение активности украинских беспилотников.