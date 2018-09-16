В Донбассе отмечено увеличение активности украинских беспилотников

Донецкая народная республика заявляет об усилении разведывательной деятельности украинских силовиков при помощи беспилотников.

«Дежурные смены ПВО ДНР отмечают усиление разведывательной деятельности с применением беспилотной авиации… Всего за прошедшие сутки нами зафиксирована работа шести беспилотников противника», – передает слова главы пресс-службы оперативного командования ДНР Даниила Безсонова РИА «Новости».

По его словам, беспилотники использовались для наведения минометного огня по позициям ополчения в пригороде Донецка.

При обстрелах, как заявили в СЦКК, ВСУ используют стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы.

Украинские силовики продолжают обстрелы территории донбасских республик. Так, в начале недели ВСУ обстреляли школу в ЛНР из гранатометов.