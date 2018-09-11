Украинские силовики обстреляли школу в Донбассе

Подконтрольные Киеву военные во вторник утром открыли огонь из гранатометов по школе в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Сегодня в 8.00 (совпадает с мск) киевские силовики, невзирая на «школьное перемирие», произвели обстрел школы в населенном пункте Михайловка (Золотое-5)», – сказал Марочко, передает РИА «Новости».

Обстрел велся с направления населенного пункта Золотое-4 из гранатометов и стрелкового оружия.

Дети были эвакуированы, информация о разрушениях уточняется.

Ранее также сообщалось, что у линии соприкосновения в Донбассе активизировались снайперы и разведывательно-диверсионные группы украинских силовиков.