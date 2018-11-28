В украинскую «дочку» ВТБ ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Украины начал процедуру вывода с рынка ПАО «ВТБ Банк» через введение временной администрации на один месяц – с 28 ноября по 27 декабря 2018 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФГВФЛ.

Отмечается, что «временным администратором кредитного учреждения назначена Юлия Заболотная». Начало и порядок выплаты вкладчикам гарантированной суммы будут обнародованы дополнительно на сайте ФГВФЛ.

В свою очередь председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» заявила, что риски российских банков на Украине «очень ограничены» и не окажут влияния на стабильность кредитных организаций, передает ТАСС.

«Те банки, которые имеют свои «дочки» на Украине, понимали ситуацию и сокращали бизнес. Мы с точки зрения регулирования давали послабления, чтобы это происходило плавно», – добавила она.

Глава ВТБ Андрей Костин, выступая в рамках инвестфорума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», заявил, что банк хотел цивилизованно уйти с украинского рынка и мог выплатить оставшуюся сумму (около 100 млн долларов) долларов корпоративных и частных депозитов до конца 2019 года, передает РИА «Новости».

Он также назвал Украину «сказочной страной», в которой происходят «абсолютно невероятные вещи с точки зрения здравого смысла».

Глава ВТБ подчеркнул, госбанк в условиях ареста акций и активов украинской «дочки» был честен перед клиентами: «Мы сказали, что не надо больше денег в банк приносить, не надо депозиты размещать в нашем банке».

Он добавил, что ВТБ не понесет больших потерь от ситуации на Украине, так как госбанк создал необходимые резервы, однако ситуация «показывает уровень работы, насколько сегодня фактически невозможно работать на Украине».

Напомним, во вторник нацбанк Украины признал дочку ВТБ неплатежеспособной. До этого ВТБ не исключил возможности обращения в международный суд для взыскания с президента Украины Петра Порошенко денежных средств, потраченных в 2006 году на покупку у него украинского банка «Мрия».

Всего же на Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков – Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк».

С марта 2017 года по решению СНБО в отношении них действуют санкции, которые запрещают вывод капитала за пределы Украины. Выйти с рынка госбанки пока не смогли.