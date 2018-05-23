Греф рассказал о планах Сбербанка на украинскую «дочку»

Сбербанк в четвертый раз попытается продать украинскую «дочку», заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

«Украина – это отдельная история. Мы уже сделали три попытки продать банк, сейчас будем делать еще четвертую попытку. Надеемся, что на этот раз она будет успешной», – заявил Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

Он сообщил также, что Сбербанк продаст турецкий Denizbank в конце третьего или в четвертом квартале 2018 года, рассчитывая получить за него от 3,4 млрд долларов, передает РИА «Новости».

«В этом году Denizbank на 30% опережает бизнес-план, который мы закладывали в конце прошлого год, и это очень удачное вложение. Мы бы никогда не стали выходить из этого бизнеса, если бы не санкционный режим», – добавил Греф.

Он рассказал также, что Сбербанк продает Denizbank «по очень хорошему мультипликатору, по отношению к капиталу банка мультипликатор это 1/17, что исторически самый высокий мультипликатор на турецком рынке».

Кроме того, российский банк решил свернуть стратегию международной экспансии. Греф напомнил, что в настоящее время Сбербанк присутствует в Европе, Белоруссии, Казахстане и на Украине.

Греф коснулся также кредитов «Русала», заявив, что не видит проблем в обслуживании из-за того, что компания попала под санкции США.

«Переговоры мы, конечно, ведем в регулярном режиме и с руководством компании, и с правительством. Но мы не видим угрозы никакой пока нашим кредитам. Я думаю, что какой-то конструктивный выход для компании будет найден», – сказал Греф.

Напомним, в апреле 2017 года Сбербанк заявил об уходе с украинского рынка из-за длительных негативных тенденций в экономической жизни этой страны, после этого желание приобрести 22,5% акций украинской «дочки» Сбербанка изъявил владелец Norvik Banka, гражданин России и подданный Великобритании Григорий Гусельников.

В декабре того же года белорусский Паритетбанк направил в Нацбанк Украины пакет документов на покупку 100% украинской «дочки» Сбербанка, однако в марте 2018 года стало известно, что эта сделка сорвалась после отказа украинской стороны.