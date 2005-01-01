ВТБ прекратил кредитовать компании Дерипаски

Банк ВТБ прекратил выдачу кредитов лицам из американского черного списка SDN List; в их числе оказались компании Олега Дерипаски, сообщил заявил глава банка Андрей Костин.

«Конечно, мы не одалживаем ему новые деньги (с момента введения санкций)», – заявил Костин в интервью CNBC, отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Олегом Дерипаской.

Так, ВТБ ждет дальнейших разъяснений OFAC по компаниям, подпавшим под американские санкции в начале апреля, и надеется, что их проблемы будут решены, так как банк намерен «вернуть свои деньги», передает «Интерфакс».

Костин напомнил, что ВТБ оценил размер риска на компании, попавшие в новый санкционный список, менее чем в 2% от размера активов.

При этом собственное попадание в черный список глава ВТБ счел несправедливым, так как был включен в него «как высокопоставленный правительственный чиновник», каковым не является. По словам Костина, мировое сообщество знает его как банкира.

Он отметил, что с проблемами из-за введения санкций пока не столкнулся.

Напомним, 6 апреля США заявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний. В список американского минфина, среди прочих бизнесменов, попал Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».