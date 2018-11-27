Нацбанк Украины признал дочку ВТБ неплатежеспособной

Правление Национального банка Украины отнесло украинскую дочку ВТБ - АО «ВТБ Банк» - в категорию неплатежеспособных, это сделано для «защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка».

«В связи со снижением объема ликвидности АО «ВТБ Банк» и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца Национальный банк 13 ноября 2018 отнес АО «ВТБ Банк» в категорию проблемных. Тогда же был установлен срок для принятия АО «ВТБ Банк» плана мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства», – сообщается на сайте НБУ.

Утверждается, что деятельность банка не отвечала требованиям банкового законодательства Украины, также указывается на «отсутствие реальных действий со стороны владельцев АО «ВТБ Банк» для предотвращения неплатежеспособности».

Национальный банк Украины отмечает, что 97% вкладчиков банка – 59 тыс. 108 человек получат вклады в полном объеме, так как их размер не превышает 200 тыс. гривен. Остальные получат суммы, гарантированные Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Между тем, ранее во вторник ВТБ не исключил возможности обращения в международный суд для взыскания с президента Украины Петра Порошенко денежных средств, потраченных в 2006 году на покупку у него украинского банка «Мрия».

На Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков – Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк». С марта 2017 года по решению СНБО в отношении этих банков действуют санкции, запрещающие вывод капитала за пределы Украины. Выйти с рынка госбанки пока не смогли.