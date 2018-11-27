ВТБ пригрозил Порошенко судом

ВТБ не исключил возможности обращения в международный суд для взыскания с президента Украины Петра Порошенко денежных средств, потраченных в 2006 году на покупку у него украинского банка «Мрия».

«Хотели бы также напомнить Петру Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка «Мрия», которым он владел, и который группа ВТБ приобрела у него в 2006 году», – отмечается в заявлении банковской группы, пишут «Ведомости».

ВТБ назвал решения украинских судов в отношении дочерних банков группы узакониванием попытки рейдерского захвата. «В сентябре Апелляционный суд Киева в рамках производства по признанию и приведению в исполнение на территории Украины решения международного арбитражного суда в Гааге по иску компаний группы (Игоря) Коломойского против России проявил правовой нигилизм и, признав активы ВТБ (Украина) имуществом России на Украине, вынес решение об аресте акций и активов банка ВТБ (Украина)», – уточнили ВТБ.

По мнению банковской группы, решение апелляционного суда парализовало работу дочерних банков на Украине. ВТБ оспорил решение, однако рассмотрение жалоб в суде «необоснованно затягивается». Из-за политической ангажированности судов Украины решения по жалобам непредсказуемы, считают в группе. По мнению ВТБ, такая ситуация «лишает надежды на справедливый суд», на сохранение бизнеса на Украине.

ВТБ возложил ответственность за происходящее с активами российских банков на Украине на руководство этой страны. Банковская группа заявила, что выполняет все обязательства перед клиентами на украинской территории.

Банк «Мрия» был учрежден в 1992 году. В 2006 году ВТБ купил 98% акций банка за 70 млн долларов. На момент сделки акционерами банка были Петр и Алексей Порошенко, Игорь Кононенко, Олег Зимин и Олег Свинарчук. После ВТБ объединил банк «Мрия» с украинской «дочкой». Объединенный банк получил название «ВТБ банк» (Украина). По состоянию на начало этого года «ВТБ банк» (Украина) занимал 16-е место по размеру активов среди 84 украинских банков.