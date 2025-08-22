Мишустин исключил форум «Армия» из списка международных выставок 2025 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Документ об исключении международного военно-технического форума «Армия-2025» из списка выставок, проводимых в России в следующем году, был подписан Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

В опубликованном распоряжении указано, что позиция, касающаяся форума, исключается из перечня международных выставок продукции военного назначения, которые планируются на 2025 год. Таким образом, мероприятие не состоится в этом году на территории России.

Форум «Армия» традиционно собирал представителей оборонной индустрии, военных ведомств и экспертов из разных стран. Причины исключения форума в распоряжении не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы объявили о переносе международного военно-технического форума «Армия-2025» на более поздний срок.