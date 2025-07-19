Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
Форум «Армия-2025» перенесли на более поздний срок
Организаторы объявили о переносе международного военно-технического форума «Армия-2025» на более поздний срок.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-организатора мероприятия «Международные конгрессы и выставки».
Первоначально форум должен был состояться с 11 по 14 августа 2025 года. Новые даты проведения пока не объявлены.
Ранее сообщалось, что Минобороны отменило XI военно-технический форум «Армия» в Подмосковье.