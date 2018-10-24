Адвокаты прокомментировали заявление жены полицейского из Уфы об алиби

«Одних показаний жены подозреваемого недостаточно, особенно если они расходятся с показаниями жертвы и другими свидетельствами», – заявила в комментарии газете ВЗГЛЯД Вероника Воронова, представитель коллегии адвокатов Павла Астахова. Так она прокомментировала заявление жены подозреваемого полицейского в Уфе о том, что в момент преступления ее муж находился дома.

«Позиция жены должна быть подтверждена другими доказательствами», – подчеркнула Вероника Воронова, представитель коллегии адвокатов Павла Астахова, добавив, что мало только лишь свидетельств супруги подозреваемого.

«В ходе разбирательства будет учитываться совокупность данных: например, съемки с камеры видеонаблюдения у подъезда или по пути следования подозреваемого домой, показания других очевидцев. Следователи проведут целый комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего и определение роли каждого подозреваемого в совершении преступления», – пояснила адвокат.

Напомним, жена начальника отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району – одного из трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе – заявила, что в ночь инцидента ее супруг ночевал дома и не пришел ночевать только на следующий день, когда его уже задержали.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании молодого дознавателя, дочери замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Пострадавшая утверждает, что перед происшествием ее напоили.

Отмечается, что девушка получила серьезные повреждения в виде множественных разрывов тканей.

Троих подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили со службы. А в Сети тем временем пользователи обратили внимание на подозрительные детали в деле.