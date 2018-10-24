В деле о групповом изнасиловании в Уфе появились новые подробности

Жена одного из трех высокопоставленных полицейских, обвиняемых в изнасиловании молодой девушки-дознавателя в Уфе, утверждает, что в ночь инцидента супруг ночевал дома.

«Невозможно передать словами, когда мужа обвиняют по такой статье. Тяжело это принять, особенно когда у тебя дети маленькие. Я верю своему мужу, потому что в понедельник он был дома вечером. Он пришел домой после работы и спал со мной в кровати», – заявила супруга обвиняемого.

Она утверждает, что муж (начальник отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району) не пришел ночевать домой только на следующий день, когда его уже задержали. По ее словам, коллеги всегда отзывались о нем хорошо, передает телеканал «Россия 24».

Эту версию следователи планируют также изучить. Сейчас проводится внутренняя проверка. Если вина подозреваемых подтвердится, то им помимо увольнения может грозить срок до 10 лет.

«Как полицейские оказались в одном рабочем помещении в нерабочее время, еще предстоит выяснить в ходе следственных действий. Но после этой странной и, судя по всему, бурной встречи, в СК возбудили уголовное дело», – ссылается телеканал на данные Следственного комитета.

Напомним, начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании молодого дознавателя, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Пострадавшая утверждает, что перед происшествием ее напоили.

Отмечается, что девушка получила серьезные повреждения в виде множественных разрывов тканей.

Трое подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили со службы. А в сети тем временем пользователи обратили внимание на подозрительные детали в деле.