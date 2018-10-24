Подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя полицейских уволили

По итогам служебной проверки уволены трое руководителей подразделений МВД Башкирии, которые подозреваются в изнасиловании девушки-дознавателя, сообщили в министерстве внутренних дел по республике.

«Министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майором полиции Романом Деевым принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», – сообщается на сайте МВД по Башкирии.

В сообщении указывается, что сейчас ведется предварительное расследование уголовного дела. Задержаны начальник отдела МВД России по Уфимскому району, начальник отдела МВД России по Кармаскалинскому району и начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району Башкортостана.

Кроме того, проводится комиссионная служебная проверка для выявления причин и условий, которые способствовали совершению преступления. Будет дана «принципиальная оценка действиям руководителей, отвечающих за оперативно-служебную деятельность указанных территориальных подразделений, состояние законности и дисциплины».

Напомним, инцидент произошел в ночь на 30 октября – дознаватель подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте.