Помпео обсудил с Климкиным коррупцию на Украине

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев и Вашингтон в рамках заседания комиссии на уровне министров иностранных дел обсудили борьбу с коррупцией на Украине и ситуацию в Донбассе.

Климкин заверил, что создание комиссии не просто вывеска, а подразумевает «четкий план, который будет живым инструментом», передает ТАСС.

По его словам, в ходе встречи с главой Госдепа Майком Помпео стороны обсудили поставки оборудования для украинских военных, «будущие действия вокруг Донбасса и Крыма», ситуацию в Азовском море, вопрос санкций и освобождение заключенных, а также борьбу с коррупцией на Украине.

Следующее заседание комиссии, по словам Климкина, состоится на Украине в 2019 году.

Помпео, в освою очередь, заявил, что обсуждал с Климкиным демократические реформы и независимость судов, верховенство права, коррупцию, отношения Украины с соседями и права человека, передает РИА «Новости».

Также Помпео пообещал Климкину помощь в борьбе с «российской агрессией» и проектом «Северный поток – 2», который, по словам госсекретаря США, «подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и представляет риск дальнейшего подрыва суверенитета европейских стран».

Напомним, на прошлой неделе ЕС раскритиковал реформы Украины в области борьбы с коррупцией. Месяцем ранее коррупцией на Украине решили заняться США.