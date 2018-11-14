Ле Пен встала на сторону Трампа, раскритиковав идею создания европейской армии

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен поддержала президента США Дональда Трампа, раскритиковавшего предложение лидера Франции Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию.

«Я в корне против общеевропейской армии. Я считаю, что армия – это элемент суверенитета нации. Европейского суверенитета не существует. Европа – это не нация, не народ. И я желаю, чтобы она была скорее площадкой для европейского сотрудничества, европейским альянсом. Общеевропейская армия ни в коем случае не должна появиться», – заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».

По мнению лидера «Национального объединения», создание общеевропейской армии нужно Макрону для того, чтобы «разделить с Германией» «место в Совбезе ООН» и «французский ядерный потенциал».

«Макрон хочет при помощи создания этой европейской армии разделить место в Совбезе с Германией, и я категорически против этого. Он также хочет разделить наш ядерный потенциал, и я тоже категорически против. Я считаю, что для поддержания мира каждая нация должна обладать своей национальной армией, но не разрешать ей участвовать в общих военных действиях, если это будет необходимо», – заключила Ле Пен.

По словам Ле Пен, риторика Макрона о киберугрозе со стороны России и Китая выглядит воинственно и является ошибочной. «Такие заявления бесполезны и воинственны. Эти государства не действуют против нас, не являются нашими «виртуальными врагами». Я считаю утверждения (Макрона) крайне ошибочными. Единственная угроза нашей стране – это исламистский фундаментализм, и против него, как видно, ничего не делается», – заключила политик.

Ле Пен также призвала Макрона отказаться от подписания пакта ООН по миграции. «Очевидно, речь идет о дополнительном изъятии у стран части их свободы… Это еще одна потеря части суверенитета наций», – сказала Ле Пен.

Кроме того, Марин Ле Пен не исключил возможности посетить Россию в ближайшее время, однако пока визит не стоит в ее графике.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать армию Европы. Дональд Трамп счел оскорбительным этот призыв.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Россия, на которую как минимум дважды нападали армии объединенной Европы, сейчас выступает за создание самостоятельных общеевропейских войск.