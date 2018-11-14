В Госдуме рассказали о сроках принятия поправок по декриминализации 282-й статьи

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14 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:34  |  vz.ru
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Почему дорогая нефть перестала помогать российской экономике

Экспортеров заподозрили в нежелании возвращать валютную выручку обратно в Россию Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Высокие цены на нефть обычно помогают российской экономике расти, как это было в начале 2000-х. Однако рекордный отток капитала в этом году, как оказалось, съел все валютные поступления от нефти, констатировал главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Кто же выводит деньги за границу вместо того, чтобы инвестировать их в российскую экономику, и как остановить такую несправедливость? Подробности...
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Австрия раскусила британскую игру против России

Владимир Путин в гостях у Александра Ван дер БелленаФото: Leonhard Foeger/Reuters
Шпионский скандал не будет серьезно омрачать отношения Австрии и России в течение длительного времени – об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. В Вене явно понимают, кто пытается рассорить их с Россией, и будут пытаться поскорее убрать «шпионский вопрос» с повестки дня двухсторонних отношений. Неудивительно, что местный суд даже не стал брать под стражу предполагаемого русского шпиона. Подробности...
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Что не так со здоровьем пилотов гражданской авиации

«Медицинский фильтр» для пилотов в России слишком строг, считают сами авиаторыФото: Марина Лысцева/ТАСС
Руководитель «Аэрофлота» пожаловался в Госдуме на чрезмерно жесткие правила допуска пилотов по медицинским показателям. Эти правила превращаются в настоящую выбраковку опытных летчиков, обучение и подготовка которых, заметим, обходится в кругленькую сумму. Действительно ли российские правила допуска намного жестче европейских? Каким показателям должен удовлетворять пилот, чтобы его пустили за штурвал авиалайнера? Подробности...
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Лукашенко надеется уйти от России морем

Белоруссия мечтает построить крупный порт на Днепре. Но получится ли?Фото: Михаил Мордасов/РИА «Новости»
В Белоруссии объявили о намерении в сотрудничестве с Турцией и Украиной выстроить морской порт на реке Днепр. Таким образом Минск, по сути, включается в большой геополитический проект, который можно было бы условно назвать «новым путем из варяг в греки». При ближайшем рассмотрении видно, что проект имеет явно антироссийскую подоплеку. Каковы его реальные перспективы? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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От очарования широких масс к их же проклятиям

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Дорого продав победу московской публике, партийное руководство КПРФ неизбежно потеряет интерес к далекой проблемной Хакасии. Более того, будет стараться максимально дистанцироваться от нее и ее губернатора Коновалова. Подробности...

Как наша демократия перевоспитывает отечественную элиту

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что, раньше чиновники не «ляпали» нечто такое, что вызывало возмущение людей? Или до этого не было понятно, что некоторые «сидельцы» пользуются особыми преференциями? Конечно, и раньше все это было. Но кардинально изменились две вещи. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Коррупция и беззаконие, презрение и грубость – больше не норма

Сергей Худиев, публицист, богослов
Сами по себе надменные чиновники и коррумпированные правоохранители были и раньше, но то, что считалось неизбежным, как климат, стало восприниматься как зло преодолимое и потому нетерпимое. Почему так произошло? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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        • Ничто, я атеист

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        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          В Госдуме рассказали о сроках принятия поправок по декриминализации 282-й статьи

          14 ноября 2018, 13:20

          Текст: Андрей Резчиков

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          «Поправки будут оперативно приняты до конца года и уже в начале следующего года люди смогут начать процесс смягчения наказания по уже вынесенным решениям судов», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Наталья Костенко. Пакету президентских поправок по декриминализации 282-й статьи УК РФ и отмене наказаний за репосты и лайки предстоит пройти первое чтение.

          Зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту, член Центрального штаба Народного фронта (ОНФ) Наталья Костенко считает, что в случае декриминализации 282-ой статьи УК РФ нужно пересмотреть дела тех, кто ранее был осужден за «репосты и лайки в интернете».

          «Мы с самого начала говорим, что наш процессуальный кодекс, в случае принятия законопроекта, который облегчает наказание по тем или иным статьям, дает основание пересматривать уже вынесенные приговоры», – сказала Костенко.

          Она пояснила, что такой пересмотр не будет происходить как по амнистии – «люди должны будут обращаться в суды с просьбой пересмотреть тот или иной приговор».

          Депутат подчеркнула, что Народный фронт уже сейчас зафиксировал закрытие ранее возбужденных дел в нескольких субъектах, в том числе в Красноярске.

          «Именно поэтому было важно, что именно президент внес поправки, которые мы предложили в рамках своего отчета по исполнению этого поручения. Сигнал сразу пошел в правоохранительные органы. Верховный суд дал судам свои указания, чтобы они рассматривали текущие дела с учетом позиции президента по этому вопросу», – отметила депутат.

          Также Костенко отметила сам факт того, что поправки были внесены именно главой государства. «Это означает, что поправки будут оперативно приняты до конца года и уже в начале следующего года люди смогут начать процесс смягчения наказания по уже вынесенным решениям судов», – подытожила Наталья Костенко.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале лета во время прямой линии Путин призвал не доводить ситуацию с наказанием за лайки и репосты «до маразма и абсурда» и предложил ОНФ проанализировать происходящее, а Верховному суду – «определиться с понятиями». Верховный суд России в ответ разъяснил, что не считает пост в соцсети преступлением, если тот не несет опасности для общества. Судей призвали доказывать умысел в каждом из случаев.

          В ОНФ подготовили доклад о правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности» и представили его президенту 15 сентября. В октябре Путин предложил смягчить уголовную ответственность за преступления, предусмотренные 282-й статьей; в частности, к ним относятся публикации в Сети. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что эти поправки избавят остановят вал дел о лайках и репостах.

          На прошлой неделе думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию в первом чтении пакет президентских законопроектов о смягчении этой статьи.


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