В Госдуме рассказали о сроках принятия поправок по декриминализации 282-й статьи

«Поправки будут оперативно приняты до конца года и уже в начале следующего года люди смогут начать процесс смягчения наказания по уже вынесенным решениям судов», – сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Наталья Костенко. Пакету президентских поправок по декриминализации 282-й статьи УК РФ и отмене наказаний за репосты и лайки предстоит пройти первое чтение.

Зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту, член Центрального штаба Народного фронта (ОНФ) Наталья Костенко считает, что в случае декриминализации 282-ой статьи УК РФ нужно пересмотреть дела тех, кто ранее был осужден за «репосты и лайки в интернете».

«Мы с самого начала говорим, что наш процессуальный кодекс, в случае принятия законопроекта, который облегчает наказание по тем или иным статьям, дает основание пересматривать уже вынесенные приговоры», – сказала Костенко.

Она пояснила, что такой пересмотр не будет происходить как по амнистии – «люди должны будут обращаться в суды с просьбой пересмотреть тот или иной приговор».

Депутат подчеркнула, что Народный фронт уже сейчас зафиксировал закрытие ранее возбужденных дел в нескольких субъектах, в том числе в Красноярске.

«Именно поэтому было важно, что именно президент внес поправки, которые мы предложили в рамках своего отчета по исполнению этого поручения. Сигнал сразу пошел в правоохранительные органы. Верховный суд дал судам свои указания, чтобы они рассматривали текущие дела с учетом позиции президента по этому вопросу», – отметила депутат.

Также Костенко отметила сам факт того, что поправки были внесены именно главой государства. «Это означает, что поправки будут оперативно приняты до конца года и уже в начале следующего года люди смогут начать процесс смягчения наказания по уже вынесенным решениям судов», – подытожила Наталья Костенко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в начале лета во время прямой линии Путин призвал не доводить ситуацию с наказанием за лайки и репосты «до маразма и абсурда» и предложил ОНФ проанализировать происходящее, а Верховному суду – «определиться с понятиями». Верховный суд России в ответ разъяснил, что не считает пост в соцсети преступлением, если тот не несет опасности для общества. Судей призвали доказывать умысел в каждом из случаев.

В ОНФ подготовили доклад о правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности» и представили его президенту 15 сентября. В октябре Путин предложил смягчить уголовную ответственность за преступления, предусмотренные 282-й статьей; в частности, к ним относятся публикации в Сети. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что эти поправки избавят остановят вал дел о лайках и репостах.

На прошлой неделе думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал к принятию в первом чтении пакет президентских законопроектов о смягчении этой статьи.