В Думе поддержали смягчение наказания за репосты

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал и рекомендовал к принятию в первом чтению пакет президентских законопроектов о смягчении статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в четверг, передает «Интерфакс».

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин предложил смягчить уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 282 Уголовного кодекса РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»); в частности, к ним относятся репосты и лайки в Сети.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что эти поправки избавят статью от «маразма и абсурда» и остановят вал «дел о лайках и репостах».