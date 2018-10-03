Поправки президента избавят статью об экстремизме от «маразма и абсурда»

Владимир Путин предложил изменить статью 282 Уголовного кодекса РФ об экстремизме, по которой в настоящее время выносят приговоры за репосты в интернете. При этом декриминализация не коснется второй части статьи. Эксперты отмечают, что президентские поправки направлены на гуманизацию законодательства и более точечный подход к подобным делам.

В среду президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, смягчающий статью 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В частности, президент предлагает совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства нарушения исключить из УК. Однако, если такие деяния были совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года, то они будут признаваться уголовно наказуемыми.

При этом вторая часть ст.282, которая применяется в случаях, если следователи решат, что «возбуждение ненависти» происходило с применением или угрозой насилия, с использованием служебного положения или в составе организованной группы, сохраняется без изменений.

Стоит понимать, что сама статья противостоит реально существующей угрозе пропаганды деструктивных идей. Например, преследованию по ней подвергаются личности, распространяющие информацию, оправдывающую деятельность запрещенных в России террористических организаций: «Исламское государство*» и «Имарат Кавказ». Так что отмена ее полностью чревата непредвиденными последствиями. Однако в ее применении действительно стали все чаще происходить сбои.

Бывали случаи, когда дела по ч.1 ст.282 УК РФ строились на абсурдных основаниях. Например, в марте 2015 года журналистка Полина Петрусева разместила во «Вконтакте» фотографию своего двора в Смоленске, датированную 1941-1943 гг., где виден флаг Третьего рейха. Причем изображение было взято из интернета. Судья посчитала фотографию пропагандой и публичным демонстрированием нацистской символики.

С другой стороны были попытки выдать за такой случай реальное распространение экстремистских материалов. Так, в декабре 2017 года студента из Старого Оскола Александра Крузе приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за публикацию четырех картинок экстремистского толка в соцсетях. Тогда студента юрфака взялись защищать многие СМИ. Крузе уверял, что публиковал мемы с научной целью: писал дипломную работу на тему экстремизма, а картинки помогали ему изучить психологию радикально настроенных молодых людей. Однако позднее стало известно, что за несколько лет до приговора Крузе зарегистрировал во «ВКонтакте» страничку под ником Александр Скинхед. Он призывал браться за «кастеты, биты и ножи», искал соратников, открыто говорил, что «один не собирается никого резать». В 2015 году Крузе уже осуждали по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Тогда его обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей, однако он избежал этого, попав под амнистию по случаю 70-летия Победы.

И как раз отделить реальных распространителей экстремистских материалов от тех, кто попал под следствие по недоразумению, и вывести последних из-под уголовной ответственности и призван новый законопроект. Смягчение статьи говорит о том, что Путин выступил против правового беспредела, из-за которого страдали обыкновенные люди, не имевшие целью распространение экстремизма или его пропаганды.

Напомним, во время прямой линии 7 июня Путин призвал не доводить ситуацию с наказанием за лайки и репосты «до маразма и абсурда». Так он отреагировал на вопрос депутата Госдумы, писателя Сергея Шаргунова. Депутат, в частности, отметил, что в отдельных случаях «доходит буквально до маразма». «Если буквально воспринимать 282-ю статью УК, то надо посмертно осудить Пушкина, Достоевского, Маяковского, а их произведения изъять», – указал писатель. Он также выразил тревогу за пользователей соцсетей, в особенности за молодых людей, «которых не стоило бы стращать».

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Президент сразу предложил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) проанализировать происходящее, а Верховному суду «определиться с понятиями». Верховный суд России в ответ разъяснил , что не считает экстремистский пост в соцсети преступлением, если тот не несет опасности для общества. Судей призвали доказывать умысел в каждом из случаев.

А ОНФ подготовил доклад о правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности» и представил его президенту 15 сентября. В работе над докладом участвовали также представители научного и адвокатского сообщества, Генпрокуратуры, Верховного суда, Совета по правам человека.

Были изучены десятки случаев привлечения к ответственности за «лайки» или «репосты» экстремистских материалов. В итоге стало ясно, что часто «юзеры» распространяют информационные материалы экстремистского характера без какого-либо их критического осмысления. Тем не менее, сейчас ответственность за подобные деяния может доходить до пяти лет лишения свободы.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод напомнил, что тема гуманизации законодательства давно обсуждалась, и после того, как президент отреагировал на это во время прямой линии, она получила системный характер и профессиональное развитие. Свои предложения готовил и СПЧ. «Сейчас президент, обобщив предложения, которые поступили от СПЧ, экспертов, ОНФ внес в Госдуму законопроект, где есть частичная декримининализация 282-й статьи УК. Мы видим совершенствование антиэкстремистского законодательства, и я надеюсь, что проект пройдет общественное обсуждение и депутаты смогут над ним работать и принимать», – сказал Брод газете ВЗГЛЯД.

Сам Шаргунов сразу отреагировал на инициативу президента, назвав частичную декриминализацию 282 статьи важным сигналом для исполнителей на местах. «Теперь не будут дебютантов в деле экстрима автоматом зачислять в уголовники. Нужный сигнал – особенно для исполнителей на местах. Хотелось бы прекращения многих уголовок, которые уже есть», – написал Шаргунов в микроблоге Twitter.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу Путина. «Инициатива президента еще раз показывает, насколько этот вопрос важен для гражданского общества. Это, в том числе, еще одно свидетельство зрелости общества: в цивилизованном и взаимоуважительном диалоге с властью был найден компромисс, который устраивает всех. Поэтому такая инициатива заслуживает всемерной поддержки, ведь, переслав информацию, человек нередко не может до конца оценить, правда это или вымысел, в чем общественная опасность распространения и повлечет ли перепост или лайк отрицательные последствия», – заявила Москалькова.

В адвокатской среде считают, что предложение Путина означает переход к общеевропейской практике. Как заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский, «все статьи без исключения, где содержатся реальные сроки за слова, не должны иметь место». «За насильственные действия – пожалуйста. Есть штрафы, есть обязательные работы. Любые наказания, не связанные с лишением свободы. Эти меры вообще не должны быть предусмотрены, и тогда не будет столько разговоров вокруг этих статей», – добавил адвокат.

Эксперт отметил, что не является сторонником полной отмены данной статьи, однако он «сторонник ее смягчения и приведения ее в чувство»: «Если посмотреть, за что люди идут под суд по этим статьям, то это ведь кошмар - какие-то призывы к убийствам, какой-то фашизм. Но это всего лишь слова, а не действия все же, а потом нельзя за это отправлять в колонию». «Видов наказаний достаточно, а репост репосту рознь», – подчеркнул он.

В свою очередь адвокат Василий Бурдюг заявил газете ВЗГЛЯД, что социальные сети зачастую всего лишь способ для обывателя получать информацию, «которую они иногда бездумно лайкают или репостят». «Это не проступок, выражение мнения не может являться основанием для наказания. Человек имеет право сказать, что ему близки какие-то идеи, но к уголовной ответственности привлекать за это невозможно. Свобода выражения мнения – это не противоборство», – считает эксперт.

По словам Брода,

предложения президента направлены на то, чтобы антиэкстремистская деятельность не превращалась в абсурдную.

Он напомнил, что есть реальные вызовы и угрозы, связанные с вербовкой молодежи в радикальные и экстремистские организации. Сюда же относится сознательное разжигание межнациональной и межрелигиозной розни и вражды, а также насильственные преступления на почве нетерпимости.

«В то же время пользователи интернета либо неосознанно используют данные материалы, либо просто делятся информацией со своими друзьями, либо эти материалы не несут жесткой экстремистской направленности, а значит должен быть точечный индивидуальный и внимательный подход наших правоприменителей к этим материалам», – сказал правозащитник.

Брод отметил, что, если деяние не представляет серьезной угрозы безопасности, если нет умысла на разжигание розни, то «здесь предлагается сначала применять административную ответственность. Если же эти деяния будут повторяться, то есть определенный умысел, и человек целенаправленно занимается этой деятельностью. Такие действия нельзя списать на недомыслие, и за них грозит уголовная ответственность».

«Все эти предложения президента направлены на гуманизацию законодательства, более точечного и объективного подхода к деяниям. Это поможет отделить настоящих экстремистов от тех, кто в чем-то ошибается, либо недостаточно осознает характер своих действий», – подытожил Александр Брод.