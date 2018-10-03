Поправки президента избавят статью об экстремизме от «маразма и абсурда»

Взгляд
3 октября, среда  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
Разделы

Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Украина снова надеется на чудоФото: Yuri Gripas/Reuters
Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так? Подробности...
Перейти а раздел…

В чем единственное положительное последствие трагедии октября 1993-го

В сентябре 1993-го Борис Ельцин решил силой получить всю полноту властиФото: ТАСС
Исполняется четверть века октябрьскому перевороту – событиям, которые стали неизбежным продолжением развала СССР. Тогда в Москве пролилась кровь наших граждан – а отрешенный от должности президент Ельцин вошел в историю как человек, отдавший приказ стрелять из танков по распущенному им парламенту. Трагедия октября 1993-го никогда не должна повториться – и залогом этому, как ни странно, является Конституция, принятая после окончания двоевластия. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
Перейти а раздел…

Теперь Скрипаль предал и британцев

Так выглядит обложка книги о СкрипалеФото: Henry Holt and Company
Сергей Скрипаль, как оказалось, «бессовестный русский националист», приветствовавший возвращение Крыма и «ненавидевший правительство Ельцина». Британский журналист, который несколько часов беседовал с бывшим полковником ГРУ уже после его отравления, обескуражен. Как же так – он работал на MI6, а ностальгирует по России! Однако поведению Скрипаля все же можно найти объяснение. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
Перейти а раздел…

Слова не могут быть уголовно наказуемы

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Следующий шаг по 282-й должен быть такой: резко ограничить круг экспертов, которые могут признавать материал экстремистским. Лицензировать их, сертифицировать или как-то иначе убирать из этой истории идиотов, признающих пропагандой нацизма пост с кадрами старых советских фильмов. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

От Рейхстага потянуло бензинчиком

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я думал, когда рейтинг AfD достигнет 20 процентов поддержки, произойдет что-нибудь страшное. Я ошибался. Было достаточно 17–18 процентов, чтобы был раскрыт неонацистский заговор с целью свергнуть демократию в Германии. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Откуда берутся АУЕвшие дети

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Подростки собирают «грев» и «общак», готовятся к суровой жизни «на зоне», иногда грабят, иногда разбойничают, а иногда, одурев и окончательно утратив связь с реальностью, убивают – жестоко, страшно и отвратительно. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что может предложить Сирия туристам из России

    Уникальный тягач лишит Лукашенко возможности шантажировать Россию

    Обсуждение: 23 комментария

    Почему Израиль боится российских С-300

      Перейти а раздел…

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...

      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
      Подробности...

      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Дворкович стал президентом Международной шахматной федерации
          Президент рассказал об отношении к санкциямПутин заявил, что хочет окончания «мракобесия» в СШАИзраиль заявил о планах военных операций в Сирии после поставок С-300Кличко расстался с женой ради чемпионки мира по боксу
          Путин заявил о способности России реализовать «Северный поток – 2» своими силамиКлимкин предложил разрешить украинцам двойное гражданствоДля молодых мужчин в США настали «страшные времена»«Мисс Финляндия» поблагодарила россиян за поддержку
          Генпрокуратура отреагировала на предложение Путина по статье об экстремизмеСуд ООН потребовал от США отмены части санкций против ИранаЗадержан угрожавший взорвать Gelandewagen у Кремля мужчинаВладимир Соловьев раскритиковал «молодых и безграмотных» девушек в лице Дарьи Друзьяк

          раскол православия


          В СБУ заявили о «планах» России по захвату храмов на Украине

          в шаге от столкновения


          Опубликованы фото инцидента с китайскими и американскими военными кораблями

          гражданин мира


          Брат Депардье захотел стать гражданином России

          Видео

          инвестиции в живопись


          Российский миллиардер заявил о крупнейшем арт-мошенничестве в истории

          рейтинг доверия


          Как пропаганда меняет отношение к Трампу, Меркель и Путину

          альтернативная паутина


          Интернет готовится вернуться к анархизму

          раскол православия


          Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

          союз нерушимый


          Меркель хочет, чтобы Европа управлялась из Берлина и Парижа

          «памятная доска»


          Сергей Худиев: В Эрмитаже совершили нравственную и историческую ошибку

          «красный проект»


          Дометий Завольский: Советский Союз трагически погиб от убожества

          «угроза диктатуры»


          Дмитрий Дробницкий: Сенаторы США санкционировали демонтаж американской республики

          на ваш взгляд


          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          Поправки президента избавят статью об экстремизме от «маразма и абсурда»

          Путин еще в июне призывал не доводить ситуацию с наказанием за лайки и репосты «до маразма и абсурда»   3 октября 2018, 17:10
          Фото: Андреев Георгий/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Владимир Путин предложил изменить статью 282 Уголовного кодекса РФ об экстремизме, по которой в настоящее время выносят приговоры за репосты в интернете. При этом декриминализация не коснется второй части статьи. Эксперты отмечают, что президентские поправки направлены на гуманизацию законодательства и более точечный подход к подобным делам.

          В среду президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, смягчающий статью 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В частности, президент предлагает совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства нарушения исключить из УК. Однако, если такие деяния были совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года, то они будут признаваться уголовно наказуемыми.

          При этом вторая часть ст.282, которая применяется в случаях, если следователи решат, что «возбуждение ненависти» происходило с применением или угрозой насилия, с использованием служебного положения или в составе организованной группы, сохраняется без изменений.

          Стоит понимать, что сама статья противостоит реально существующей угрозе пропаганды деструктивных идей. Например, преследованию по ней подвергаются личности, распространяющие информацию, оправдывающую деятельность запрещенных в России террористических организаций: «Исламское государство*» и «Имарат Кавказ». Так что отмена ее полностью чревата непредвиденными последствиями. Однако в ее применении действительно стали все чаще происходить сбои. 

          Бывали случаи, когда дела по ч.1 ст.282 УК РФ строились на абсурдных основаниях. Например, в марте 2015 года журналистка Полина Петрусева разместила во «Вконтакте» фотографию своего двора в Смоленске, датированную 1941-1943 гг., где виден флаг Третьего рейха. Причем изображение было взято из интернета. Судья посчитала фотографию пропагандой и публичным демонстрированием нацистской символики.

          С другой стороны были попытки выдать за такой случай реальное распространение экстремистских материалов. Так, в декабре 2017 года студента из Старого Оскола Александра Крузе приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за публикацию четырех картинок экстремистского толка в соцсетях. Тогда студента юрфака взялись защищать многие СМИ. Крузе уверял, что публиковал мемы с научной целью: писал дипломную работу на тему экстремизма, а картинки помогали ему изучить психологию радикально настроенных молодых людей. Однако позднее стало известно, что за несколько лет до приговора Крузе зарегистрировал во «ВКонтакте» страничку под ником Александр Скинхед. Он призывал браться за «кастеты, биты и ножи», искал соратников, открыто говорил, что «один не собирается никого резать». В 2015 году Крузе уже осуждали по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Тогда его обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей, однако он избежал этого, попав под амнистию по случаю 70-летия Победы.

          И как раз отделить реальных распространителей экстремистских материалов от тех, кто попал под следствие по недоразумению, и вывести последних из-под уголовной ответственности и призван новый законопроект. Смягчение статьи говорит о том, что Путин выступил против правового беспредела, из-за которого страдали обыкновенные люди, не имевшие целью распространение экстремизма или его пропаганды.

          Напомним, во время прямой линии 7 июня Путин призвал не доводить ситуацию с наказанием за лайки и репосты «до маразма и абсурда». Так он отреагировал на вопрос депутата Госдумы, писателя Сергея Шаргунова. Депутат, в частности, отметил, что в отдельных случаях «доходит буквально до маразма». «Если буквально воспринимать 282-ю статью УК, то надо посмертно осудить Пушкина, Достоевского, Маяковского, а их произведения изъять», – указал писатель. Он также выразил тревогу за пользователей соцсетей, в особенности за молодых людей, «которых не стоило бы стращать».

          Президент сразу предложил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) проанализировать происходящее, а Верховному суду «определиться с понятиями». Верховный суд России в ответ разъяснил, что не считает экстремистский пост в соцсети преступлением, если тот не несет опасности для общества. Судей призвали доказывать умысел в каждом из случаев.

          А ОНФ подготовил доклад о правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности» и представил его президенту 15 сентября. В работе над докладом участвовали также представители научного и адвокатского сообщества, Генпрокуратуры, Верховного суда, Совета по правам человека.

          Были изучены десятки случаев привлечения к ответственности за «лайки» или «репосты» экстремистских материалов. В итоге стало ясно, что часто «юзеры» распространяют информационные материалы экстремистского характера без какого-либо их критического осмысления. Тем не менее, сейчас ответственность за подобные деяния может доходить до пяти лет лишения свободы.

          Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод напомнил, что тема гуманизации законодательства давно обсуждалась, и после того, как президент отреагировал на это во время прямой линии, она получила системный характер и профессиональное развитие. Свои предложения готовил и СПЧ. «Сейчас президент, обобщив предложения, которые поступили от СПЧ, экспертов, ОНФ внес в Госдуму законопроект, где есть частичная декримининализация 282-й статьи УК. Мы видим совершенствование антиэкстремистского законодательства, и я надеюсь, что проект пройдет общественное обсуждение и депутаты смогут над ним работать и принимать», – сказал Брод газете ВЗГЛЯД.

          Сам Шаргунов сразу отреагировал на инициативу президента, назвав частичную декриминализацию 282 статьи важным сигналом для исполнителей на местах. «Теперь не будут дебютантов в деле экстрима автоматом зачислять в уголовники. Нужный сигнал – особенно для исполнителей на местах. Хотелось бы прекращения многих уголовок, которые уже есть», – написал Шаргунов в микроблоге Twitter.

          Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала инициативу Путина. «Инициатива президента еще раз показывает, насколько этот вопрос важен для гражданского общества. Это, в том числе, еще одно свидетельство зрелости общества: в цивилизованном и взаимоуважительном диалоге с властью был найден компромисс, который устраивает всех. Поэтому такая инициатива заслуживает всемерной поддержки, ведь, переслав информацию, человек нередко не может до конца оценить, правда это или вымысел, в чем общественная опасность распространения и повлечет ли перепост или лайк отрицательные последствия», – заявила Москалькова.

          В адвокатской среде считают, что предложение Путина означает переход к общеевропейской практике. Как заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский, «все статьи без исключения, где содержатся реальные сроки за слова, не должны иметь место». «За насильственные действия – пожалуйста. Есть штрафы, есть обязательные работы. Любые наказания, не связанные с лишением свободы. Эти меры вообще не должны быть предусмотрены, и тогда не будет столько разговоров вокруг этих статей», – добавил адвокат.

          Эксперт отметил, что не является сторонником полной отмены данной статьи, однако он «сторонник ее смягчения и приведения ее в чувство»: «Если посмотреть, за что люди идут под суд по этим статьям, то это ведь кошмар - какие-то призывы к убийствам, какой-то фашизм. Но это всего лишь слова, а не действия все же, а потом нельзя за это отправлять в колонию». «Видов наказаний достаточно, а репост репосту рознь», – подчеркнул он.

          В свою очередь адвокат Василий Бурдюг заявил газете ВЗГЛЯД, что социальные сети зачастую всего лишь способ для обывателя получать информацию, «которую они иногда бездумно лайкают или репостят». «Это не проступок, выражение мнения не может являться основанием для наказания. Человек имеет право сказать, что ему близки какие-то идеи, но к уголовной ответственности привлекать за это невозможно. Свобода выражения мнения – это не противоборство», – считает эксперт.

          По словам Брода,

          предложения президента направлены на то, чтобы антиэкстремистская деятельность не превращалась в абсурдную.

          Он напомнил, что есть реальные вызовы и угрозы, связанные с вербовкой молодежи в радикальные и экстремистские организации. Сюда же относится сознательное разжигание межнациональной и межрелигиозной розни и вражды, а также насильственные преступления на почве нетерпимости.

          «В то же время пользователи интернета либо неосознанно используют данные материалы, либо просто делятся информацией со своими друзьями, либо эти материалы не несут жесткой экстремистской направленности, а значит должен быть точечный индивидуальный и внимательный подход наших правоприменителей к этим материалам», – сказал правозащитник.

          Брод отметил, что, если деяние не представляет серьезной угрозы безопасности, если нет умысла на разжигание розни, то «здесь предлагается сначала применять административную ответственность. Если же эти деяния будут повторяться, то есть определенный умысел, и человек целенаправленно занимается этой деятельностью. Такие действия нельзя списать на недомыслие, и за них грозит уголовная ответственность».

          «Все эти предложения президента направлены на гуманизацию законодательства, более точечного и объективного подхода к деяниям. Это поможет отделить настоящих экстремистов от тех, кто в чем-то ошибается, либо недостаточно осознает характер своих действий», – подытожил Александр Брод.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............