Астрономы предупредили о росте активности Солнца

В 2019 году начнется рост солнечной активности, проходящей сейчас через низшую точку 11-летнего цикла, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН).

«Судя по измерениям рентгеновского излучения Солнца, состояние нашей звезды в настоящий момент совпадает с шаблонами, характерными для низшей точки цикла», – говорится в сообщении лаборатории ФИАН.

На снижение активности указывают и снижение количества солнечных вспышек – в 2016 году зарегистрировано 286 вспышек уровня C и выше (балл, начиная с которого события способны влиять на Землю), а 2018 году – пока только 13.

В лаборатории отметили, что сейчас под солнечной поверхностью должны начать формироваться первые магнитные поля нового цикла, в течение нескольких месяцев прорвутся на поверхность.

«Обычным интервалом между нижней точкой цикла и началом роста солнечной активности является интервал от полугода до года. Соответственно, начало роста солнечной активности можно ожидать во второй половине 2019 года», – говорится в сообщении.

После этого можно будет сделать выводы о том, какой из сценариев будущего цикла реализуется.

В лаборатории отметили, что циклический характер солнечной активности известен с середины XIX века. В среднем цикл составляет 11 лет, но бывают как более короткие, так и более длинные циклы.

Напомним, в марте ученые сообщали о мощнейшей вспышке на Солнце. В апреле астрономы засняли одну из самых красивых и крупных активных областей вблизи центра солнечного диска.