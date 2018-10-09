Названа дата визита Ципраса в Москву

Официальный визит премьера Греции Алексиса Ципраса в Россию согласовывается на 7 декабря, сообщил диписточник.

По его словам, после визита Ципраса в Москву прибудет новый посол Греции в России Тасия Афанасиу, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России подтверждал, что встреча Владимира Путина с премьером Греции может состояться зимой.

Ранее сообщалось, что Ципрас приедет в Россию 12 сентября.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Греция может восстановить отношения с Россией.