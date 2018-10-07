Названа дата визита Ципраса в Россию

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас приедет в Россию с визитом 12 декабря, сообщил источник в правительственных кругах Греции.

«Предварительная дата визита определена на 12 декабря. Премьер Греции надеется, что состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что 5 декабря состоится российско-греческая смешанная комиссия по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Обсуждаться будут несколько проектов в разных сферах экономики.

Напомним, летом в отношениях Греции и России произошел политический скандал из-за высылки российских дипломатов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие шаги могут помочь Греции восстановить отношения.