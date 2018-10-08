В Кремле рассказали о предстоящих международных контактах Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность предстоящих встреч Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом США Дональдом Трампом, главой КНДР Ким Чен Ыном и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Владимир Путин может встретиться с Нетаньяху, однако сроки пока не установлены, сказал Песков, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Израиля 7 октября заявил, что созвонился с Путиным и договорился с ним встретиться в ближайшее время.

Подготовка встречи Путина и Трампа на международных саммитах пока не ведется, добавил Песков.

«Если мы правильно информированы, то президент США не собирается в Сингапур, но при этом дальше ещё есть «двадцатка» в Аргентине. Вместе с тем, пока какой-либо подготовки не ведется, каких-либо инициатив не предпринималось в этой связи», – пояснил пресс-секретарь.

Встреча президента России с лидером КНДР пока обсуждается, отметил Песков.

«Действительно, проработка сроков, места и формата такого визита прорабатывается», – сказал пресс-секретарь.

Также Песков сообщил, что возможная встреча с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом состоится зимой. Кроме того, он сообщил о вероятных телефонных переговорах Путина, однако не уточнил, с кем они пройдут.

В сентябре Песков рассказывал о жестких переговорах Путина с президентом Украины Петром Порошенко.