Путин и Нетаньяху договорились о встрече

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что позвонил президенту России Владимиру Путину и договорился с ним встретиться в ближайшее время.

«Некоторое время назад я поговорил с президентом Путиным. Мы договорились встретиться в ближайшее время, чтобы продолжить координацию в области безопасности», – передает слова Нетаньяху РИА «Новости».

В конце сентября израильские СМИ заявили, что Россия якобы отказалась принимать Нетаньяху и министра обороны Авигдора Либермана после трагедии с Ил-20, однако в Кремле опровергли эту информацию.