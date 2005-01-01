Израильские СМИ сообщили об отказе России принять Нетаньяху и Либермана

Россия ответила отказом на предложение Израиля прислать политиков для урегулирования инцидента с Ил-20 и предпочла делегацию военных.

Израиль планировал отправить в Москву премьер-министра Биньямина Нетаньяху или министра обороны Авигдора Либермана, чтобы уладить ситуацию с Ил-20, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники издания Haaretz.

Но Россия предпочла установить контакт «на профессиональном уровне» – между командующими ВВС обеих стран.

По данным издания, ситуация в Сирии и напряженность в отношениях с Россией будет обсуждаться на встрече Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в среду.

Ранее Минобороны представило подробные данные о катастрофе российского Ил-20, подтвердив вину Израиля. Военное ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20.

Израильская армия в этот же день выступила с ответным заявлением.

На прошлой неделе глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание продолжить контакты с Россией по поводу крушения Ил-20, заслушав доклад командующего военно-воздушными силами (ВВС) Израиля генерал-майора Амикама Норкина о визите в Москву.