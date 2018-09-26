Кремль прокомментировал сообщения об отказе принимать Нетаньяху после гибели Ил-20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация израильских СМИ о якобы отказе Москвы принимать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или главу минобороны этой страны Авигдора Либермана после трагедии Ил-20 не соответствует действительности.

«Нет, это не так. В данном случае эта газета дает неправильную информацию. С самого начала было предложение премьер-министра Израиля направить военную делегацию во главе с командующим военно-воздушными силами, что и было сделано, которая привезла свою информацию и которой была предоставлена наша подробная информация», – передает слова Пескова РИА «Новости».

В то же время в посольстве Израиля в Москве отказались комментировать эту публикацию.

«Я не смогу дать ответ на этот вопрос, не смогу прокомментировать», – заявил пресс-секретарь дипмиссии Алекс Гандлер.

Ранее израильские СМИ заявили, что Россия ответила отказом на предложение Израиля прислать политиков для урегулирования инцидента с Ил-20 и предпочла делегацию военных. Отказ якобы получили премьер Биньямин Нетаньяху и министр обороны Авигдор Либерман.