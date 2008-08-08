В Кремле рассказали о жестких переговорах Путина и Порошенко

Президент Владимир Путин на переговорах в «нормандском формате» в 2015 году не использовал угрожающих формулировок в диалоге с главой Украины Петром Порошенко, однако российский лидер говорил жестко и доходчиво, сообщили в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что во время очень напряженных переговоров, когда на Украине шли боевые действия, развязанные Порошенко, «естественно, Путин не говорил ему комплиментарных фраз».

«Вы можете себе представить, Путин говорил жестко, однозначно и весьма доходчиво. Но, конечно, такая (угрожающая – прим. ВЗГЛЯД) формулировка не использовалась», – рассказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные сливы зачастую не соответствуют реальности и вредят. «И здесь только можно выразить сожаление и еще раз сказать, что российская сторона все-таки всегда старается правила приличия в этой области соблюдать», – сказал Песков.

Он также сказал, что раскрытие информации, касающееся действующих политиков, является некорректным. «И, например, господин Олланд является недействующими политиком, но не совсем корректно, конечно, говорить о тех, кто еще работает, кто исполняет свои обязанности тем более по таким чувствительным сферам, как например, украинские дела», – добавил он.

Ранее Песков уже опровергал мемуары бывшего главы Франции Франсуа Олланда, согласно которым Владимир Путин в 2015 году якобы говорил украинскому коллеге Петру Порошенко фразу о том, что может раздавить украинскую армию.