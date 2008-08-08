Пескова спросили об угрозах Путина в адрес Порошенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг мемуары бывшего главы Франции Франсуа Олланда, согласно которым Владимир Путин в 2015 году якобы говорил украинскому коллеге Петру Порошенко фразу о том, что может раздавить украинскую армию.

«Нет. Я был практически на всех переговорах, я не слышал такой фразы», – ответил представитель Кремля на вопрос, произносил ли Путин фразу «я раздавлю вас» в адрес Порошенко.

В то же время Песков отметил, что российский лидер всегда готов поддержать русское население в любой точке мира, передает ТАСС.

«Здесь мне трудно говорить, хотя Путин всегда занимает весьма жесткую и однозначную позицию в плане поддержки русского населения там, где оно может подвергаться враждебным действиям, зачастую граничащим с геноцидом, с нападками ультра националистов. Это последовательная политика президента России, он поддерживает русских в любой точке и неоднократно об этом говорил», – отметил Песков.