В «Артеке» построили два новых спальных корпуса на тысячу мест

Tекст: Валерия Городецкая

Как отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, новый объект стал символом развития центра и повышения его комфорта для будущих поколений, сообщается на сайте Минстроя РФ.

Он добавил: «Сегодня мы отмечаем знаковое событие – 100-летие легендарного "Артека". Для нас особенно важно, что в юбилейный год "Артек" продолжает развиваться и становиться еще комфортнее для новых поколений детей. К юбилейной дате завершили строительство двух современных спальных корпусов на 1000 мест – это просторные помещения с продуманной инфраструктурой и зонами отдыха. Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию». Общая площадь корпусов превышает 40 тыс. кв. м. Особое внимание уделили благоустройству: обновили набережные, появились новые прогулочные и рекреационные зоны.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что крыши новых зданий оборудованы для малоподвижных игр, сборов и отдыха. Также благоустроены набережные лагерей «Кипарисный» и «Солнечный», установлен подводный волнолом, проведено комплексное озеленение и построено пляжное здание с эксплуатируемой кровлей. Ранее в «Кипарисном» был реконструирован спальный корпус на более чем 40 мест для детей от восьми до семнадцати лет.

Реконструкция лагеря «Кипарисный» продолжилась в январе 2025 года, когда завершили обновление молочной кухни, превратив ее в медицинский блок. Территория лагеря также подверглась масштабному благоустройству: появились новые дорожки и зоны отдыха, декоративный пруд и система автоматического полива.

Гендиректор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян сообщил, что к концу 2025 года в «Артеке» планируется завершить строительство Центра инновационно-образовательных технологий для 1,2 тыс. учащихся площадью более 27 тыс. кв. м.