На горящем украинском арсенале находились ракеты к ЗРК «Бук»

На горящем арсенале в Черниговской области находились ракеты к зенитному комплексу «Бук» и техническая документация к ним, заявил руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Безсонов заявил, что пожар на складе под Черниговом произошел после обнародования новых обстоятельств крушения Boeing в Донбассе в 2014 году, когда от Киева потребовали документацию на комплексы «Бук», передает РИА «Новости».

По его словам, на складах были ракеты 9М38 от зенитно-ракетного комплекса «Бук» и вся сопроводительная и техническая документация к ним.

Тем временем украинские СМИ отмечают, что загоревшийся ночью во вторник арсенал является крупнейшим в стране: территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория – 402 гектара. В Раде заявили, что из-за пожара были потеряны дефицитные снаряды.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что к инциденту под Черниговом якобы причастна Россия. При этом ранее глава Социалистической партии Украины Илья Кива отмечал, что склады с боеприпасами на Украине взрываются и горят, чтобы скрыть воровство.

Напомним, в сентябре Минобороны России огласило данные с грифом «Совершенно секретно» по крушению самолета Boeing 777 над Украиной. Эти данные обосновывают вину Украины в уничтожении воздушного судна, на борту которого находились 298 человек.

Киев назвал информацию «фейком Кремля», а в НАТО не нашли слов, чтобы прокомментировать эти документы. Международные следователи приняли информацию во внимание.

Новые данные о ракете, сбившей самолет Boeing рейса МН17 в небе над Украиной, были направлены Нидерландам.