В пожаре на арсенале под Черниговом увидели попытку скрыть воровство

Склады с боеприпасами на Украине периодически взрываются и горят, чтобы скрыть воровство, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

«Как мы можем обороняться, когда постоянно взрываются склады с боеприпасами только для того, чтобы скрыть очередное воровство?!» – написал Кива в Facebook.

Он напоминает, что за последние несколько лет произошли взрывы на арсеналах в Сватово, Балаклее, Калиновке, Ичне, но никого не наказали.

По его словам, страна разрывается на части. «И основная причина в нас самих! В нашей беззубой и слепой власти, в тотальной безнаказанности и в коррупции», – написал он.

Кива отметил, что изменить ситуацию может ужесточение и неизбежность наказания, а также тотальная реформа военно-силового блока и полная перезагрузка власти.

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Береза назвал «виновного» в трагедии.

«За противопожарную безопасность, за безопасность на всех складах отвечает начальник Генерального штаба генерал (Виктор) Муженко. Отец этой трагедии – генерал Муженко», – цитирует РИА «Новости» выступление Березы в эфире украинского телеканала «Прямой».



Он предположил, что склады продолжат «подрываться», пока Муженко не уйдет в отставку, и призвал президента Украины Петра Порошенко сменить руководство Генштаба.



Между тем в минобороны Украины сообщили, что интенсивность взрывов на военных складах значительно снизилась.



«По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) интенсивность взрывов значительно уменьшилась, наблюдается задымленность. Гремят взрывы боеприпасов к стрелковому вооружению», – сообщает ведомство.

Во вторник произошел пожар на военном складе под Черниговом, где находятся порядка 88 тыс. тонн боеприпасов. Воздушное пространство в районе места происшествия закрыли. Люди пешком уходят из расположенных рядом населенных пунктов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, комментируя ситуацию, отметил, что это уже пятый подобный инцидент.