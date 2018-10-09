Экс-министр обороны Украины гневно отреагировал на взрыв арсенала

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко прокомментировал ситуацию со взрывом арсенала в Черниговской области, отметив, что это уже пятый подобный инцидент с 2014 года.

Гриценко написал в Facebook, что «воюющая армия» Украины понесла миллиардные потери из-за взрывов на арсеналах, был уничтожен боевой потенциал. Он подчеркнул, что «изготовить такое количество и такую номенклатуру боеприпасов» страна на данный момент не способна, равно как и «закупить у кого-то и привезти безопасно».

«Предыдущие четыре катастрофы такого масштаба никого и ничему не научили?!», – задался вопросом экс-министр.

Он отметил также, что «прежде всего надо помочь людям», а после – провести «быстрое и честное расследование». Кроме того, «должны полететь головы: не стрелочников, как было до сих пор, а уже самых высоких чинов в погонах и без погон».

Напомним, во вторник произошел пожар на территории арсенала шестого командования сил поддержки вооруженных сил Украины в Черниговской области.

В районе взрывов закрыто воздушное пространство. Очевидцы сообщают, что ударные волны сносят в жилых домах окна и настенную плитку. Многие люди уходят пешком из расположенных рядом с местом происшествия населенных пунктов.

Это не первый подобный случай на Украине за последние годы. Например, взрывы на военных складах происходили в Старой Николаевке Донецкой области, в Балаклее Харьковской области, у поселка Калиновка Винницкой области.