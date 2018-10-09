По факту пожара на военном складе под Черниговом возбуждено дело

Военная прокуратура Украины в связи со взрывами на арсенале в Черниговской области возбудила уголовное дело по статье «Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия».

«Сейчас по фактам взрывов военной прокуратурой центрального региона Украины начато уголовное производство по части 3 статьи 425 («Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения»)», – говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Интенсивность взрывов достигала два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, на нем хранится около 130-150 тыс. тонн боеприпасов.