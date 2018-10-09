Названо число боеприпасов на горящем арсенале под Черниговом

На горящем военном складе в Черниговской области находятся порядка 88 тыс. тонн боеприпасов, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь экс-сотрудник оперативного штаба генштаба ВСУ Олег Жданов сообщил в эфире канала «112 Украина», что арсенал под Черниговом был был предназначен в основном для хранения ракет для комплексов ПВО, передает ТАСС.

«Артиллерийских и танковых боеприпасов там мало. На арсенале также была организована линия по утилизации крупных боеприпасов и ракет методом выплавления взрывчатых веществ», – добавил он.

Эксперт не исключил, что пожар может обернуться масштабной трагедией для местного населения, так как «разлет снарядов возможен до 25 км».

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, пожар на военном складе под Черниговом произошел во вторник. Воздушное пространство в районе места происшествия закрыли. Люди пешком уходят их расположенных рядом населенных пунктов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, комментируя ситуацию, отметил, что это уже пятый подобный инцидент. Он подчеркнул, что страна не сможет ни купить, ни изготовить столько боеприпасов, сколько было утрачено из-за взрывов на арсеналах за последние четыре года.