В Раде заявили о потере дефицитных снарядов под Черниговом

В пожаре на военном складе в Черниговской области Украина теряет дефицитные боеприпасы, которые не производятся в стране, рассказал депутат Рады, член коллегии украинского МВД Антон Геращенко.

«Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы – запас, который стоит сотни миллионов долларов и которые на Украине не производятся. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды к 122-миллиметровым гаубицам, снаряды для реактивных систем «Град». Это то, что на Украине не производится», – цитирует РИА «Новости» Геращенко, выступившего в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, еще год назад было известно, что склад в Черниговской области находится в плохом состоянии.

«В прошлом году, когда был взрыв возле Калиновка, были опубликованы фотографии, в каком состоянии склады в Ичне – просто груды снарядов, десятки тысяч тонн валялись под открытым небом и гнили десятилетиями», – напомним он.

Геращенко считает, что президент Украины Петр Порошенко должен дать оценку работе сотрудников Генштаба и сделать «кадровые выводы».

Между тем в связи с пожаром на военном складе государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на границе.



«Увеличен состав смен пограничных нарядов в пунктах пропуска на данном направлении, при этом задействованы кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск оружия и боеприпасов. Тщательно осуществляется обзорная работа в отношении транспортных средств, следующих через государственную границу», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что к пожару на военных складах в Черниговской области якобы причастна Россия.

Ранее глава Социалистической партии Украины Илья Кива отмечал, что склады с боеприпасами на Украине периодически взрываются и горят, чтобы скрыть воровство.

В свою очередь лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что к взрыву на военном складе на Украине привело отсутствие реакции властей страны на предыдущие инциденты.

Во вторник из-за пожара на военном складе под Черниговом воздушное пространство в районе места происшествия закрыли.