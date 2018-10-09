Тимошенко объяснила, почему под Черниговом гремят взрывы

К новому взрыву на военном складе на Украине привело отсутствие реакции властей страны на предыдущие инциденты, заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Говорят, что эффективность системы демонстрируют не ошибки, а реакция на ошибку. У нашей системы – никакой реакции на ошибки. Военные склады взрываются регулярно и по всей территории», – написала Тимошенко в Facebook.

По ее словам, причиной инцидента под Черниговом может быть как «диверсия России», так и «собственная бесхозяйственность и халатность». В любом случае, считает она, это свидетельствует о том, что «страна не защищена, никаких выводов из предыдущего опыта не сделано, виновные не найдены и не наказаны».

Тимошенко отметила, что власти могут заявлять об обороноспособности на предвыборных плакатах, но лучше бы они навели порядок в армии и усилили охрану складов.

Между тем минобороны Украины опровергло информацию о том, что на горящем складе в Черниговской области хранится около 88 тыс. тонн боеприпасов, передает РИА «Новости».

Замначальника Генштаба ВС Украины Родион Тимошенко сообщил, что количество боеприпасов в полтора-два раза меньше, а огнем охвачено только 10% технической территории.



В то же время министерство инфраструктуры Украины сообщило о расширении зоны запрета полетов в районе пожара до 30 километров.



«В связи с пожаром и взрывами на территории шестого арсенала министерства обороны вблизи населенного пункта Дружба Ичнянского района Черниговской области, в целях безопасности полетов введен запрет на использование воздушного пространства в радиусе 30 километров, а также закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах», – отметили в ведомстве.

Во вторник на военном складе под Черниговом произошел пожар. Воздушное пространство в районе места происшествия закрыли. Украинские правоохранители проверяют несколько версий причин пожара, при этом Служба безопасности Украины отрабатывает версию о диверсии.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала, что на складе находятся порядка 88 тыс. тонн боеприпасов.

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, комментируя ситуацию, отметил, что это уже пятый подобный инцидент.