СБУ заявила о диверсии на горящем арсенале под Черниговом

Украинские правоохранители проверяют несколько версий причин пожара на военном складе в Черниговской области, при этом Служба безопасности Украины отрабатывает версию о диверсии.

«Правоохранители проверяют несколько версий, в частности, Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии», – говорится в сообщении спецслужбы, передает РИА «Новости».

Тем временем пресс-служба администрации Черниговской области сообщила, что более 60 человек с отравлением продуктами горения при пожаре на арсенале.

«Погибших нет. Из-за дыма 63 человека обратились в больницу с плохим самочувствием»", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. По данному факту возбуждено уголовное дело. По данным украинских СМИ, арсенал является одним из крупнейших на Украине, на нем хранится около 130-150 тыс. тонн боеприпасов.