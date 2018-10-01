В Киеве заявили о вине России в пожарах на украинских арсеналах

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что к пожару на военных складах в Черниговской области якобы причастна Россия.

«Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма (так в Киеве называют воссоединение России с полуостровом – прим. ВЗГЛЯД) и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия – Москва – Кремль», – написал Омелян в Facebook.

Ранее глава Социалистической партии Украины Илья Кива. Заявил, что склады с боеприпасами на Украине периодически взрываются и горят, чтобы скрыть воровство.

В свою очередь лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что к взрыву на военном складе на Украине привело отсутствие реакции властей страны на предыдущие инциденты.

Во вторник на военном складе под Черниговом произошел пожар. Воздушное пространство в районе места происшествия закрыли. Служба безопасности Украины отрабатывает версию о диверсии.