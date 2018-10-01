Отец Нурмагомедова оценил финансовые потери из-за драки после боя

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что дисциплинарная комиссия может выписать россиянину штраф в размере от 5 до 30% от гонорара из-за драки после победы над ирландцем Конором Макгрегором.

«Обычно от 5 до 30% вычитают из гонорара – в зависимости от тяжести. Очень многое будет зависеть от главы UFC Дэйны Уайта», – сказал он, передает ТАСС.

При этом Нурмагомедов-старший считает, что судья мог пресечь нарушения в отношении Хабиба и вынести Макгрегору предупреждение, но не сделал этого. «Хабиб обратился к судье, когда его три раза ударили локтем в заднюю часть головы. Нужно было предъявить желтую карточку, чего не было сделано», – считает он.

Абдулманап Нурмагомедов также рассказал, что недоволен поведением сына после поединка. Он добавил, что побеседует с Хабибом по его возвращении в Дагестан. «Не только беседа будет. Мы с ним договаривались и с другими бойцами: есть три железных правила – уважайте судью, соперника, зрителей», – подытожил Нурмагомедов-старший.

В то же время он отметил, что один из членов команды ирландского бойца оскорблял россиянина во время поединка, тем самым, провоцируя его.

«Тренер из команды Макгрегора постоянно выкладывал фотографию, что в руке Хабиба вино, выпивает, разливает, в таком цвете представлял Хабиба. Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию. Я Хабиба просил, никого не трогать, ни с кем не связываться, у тебя есть соперник, сконцентрируйся на нем и все. Когда Хабиб схватил удушающим приемом Макгрегора, взглянул на тренерский штаб, тот человек начал его оскорблять, и потом Хабиб перелетел через октагон», – сказал Нурмагомедов-старший.

Сам Нурмагомедов также извинился за то, что устроил массовую драку. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, могут ли Нурмагомедова лишить титула.

Вместе с тем, бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон оскорбил Нурмагомедова за потасовку, утроенную после поединка.