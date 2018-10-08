Отец Нурмагомедова обещал ввести против сына «санкции»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что накажет сына за драку, которую тот устроил после победы над ирландцем Конором Макгрегором в бою турнира UFC.

Он заявил, что «будет вынужден вынести свои санкции, более жесткие», чем у UFC, так как «должны быть дисциплина и порядок», пишет Sport24 со ссылкой на Первый канал.

Как подчеркнул Абдулманап Нурмагомедов, «в октагоне можно делать, что угодно», но необходимо помнить, что за его пределами находятся «обычные люди: женщины, дети, посторонние».

Абдулманап Нурмагомедов заявил, что «за пределами октагона все должно быть мирно».