Отец Нурмагомедова прокомментировал бой сына с ирландцем

Ирландский боец Конор Макгрегор провоцировал Хабиба Нурмагомедова все три месяца, которые предшествовали бою за звание чемпиона UFC в легком весе, заявил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

«Они нас провоцировали все три месяца», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что ничего не известно о том, будет ли выплачен гонорар его сыну.

Также Абдулманап Нурмагомедов заявил, что двое суток не ел из-за переживаний относительно боя, из-за чего сильно устал и подскочило давление.

Ранее Хабиб Нурмагомедов извинился за свое поведение после победного боя с Макгрегором. Он также заявил, что отец «обязательно накажет его» по возвращению домой.

Напомним, после победы в бою против Макгрегора Нурмагомедов вступил в драку с болельщиками за пределами ринга. Затем потасовка завязалась и в октагоне. Пояс не был вручен Нурмагомедову на ринге, однако он был объявлен победителем.

Глава UFC допустил дисквалификацию Нурмагомедова за его поведение.