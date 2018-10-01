Экс-чемпион UFC назвал Нурмагомедова грязным животным

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова за потасовку, утроенную после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Хабиб Нурмагомедов – грязное животное. Своим поевдением ты отбрасываешь наш спорт на 20 лет назад, тупой *** (любитель овец)», – написал Ковингтон в своем Twitter.

Ранее обозреватель USA Today Мартин Роджерс также резко раскритиковал поведение россиянина Хабиба Нурмагомедова после победы над ирландцем Конором Макгрегором в титульном бою в легком весе турнира UFC.

Сам Нурмагомедов извинился за то, что устроил массовую драку. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, могут ли Нурмагомедова лишить титула.