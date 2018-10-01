Американский обозреватель назвал действия Нурмагомедова «дебильными»

Обозреватель USA Today Мартин Роджерс резко раскритиковал поведение россиянина Хабиба Нурмагомедова после победы над ирландцем Конором Макгрегором в титульном бою в легком весе турнира UFC.

Роджерс заявил, что в Лас-Вегасе «мы увидели уродские сцены», которым не место в спорте. Поведение Нурмагомедова после победы он назвал «дебильным, идиотским, жалким, неэтичным и жестоким». Роджерс считает, что Нурмагомедов подал «плохой пример», «люди назовут это отвратительным, и они будут правы».

Инцидент с дракой Роджерс назвал «фингалом на репутации UFC», пишет «Чемпионат».

«Но будет ли это чего-то стоить организации в финансовом плане? Нет. Ни одного пенни», – возмутился он, посетовав на то, что «кадры хулиганской выходки» не приводят к ущербу для «репутации и популярности UFC».

Роджерс заявил, что «людям теперь плевать на ценности».

Бывший боец UFC Дэн Харди заявил Би-би-си 5, что «бой был похож на одностороннее движение», поэтому «у Хабиба не было возможности получить уважение Макгрегора».

Напомним, Нурмагомедов извинился за то, что устроил массовую драку. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, могут ли Нурмагомедова лишить титула.