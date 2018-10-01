Решение Индии о покупке российских С-400 расценили как вызов США

После заключения соглашения о поставках ЗРС С-400 в Индию США оказываются перед непростым выбором, пишет французская газета La Tribune.

«Индия, которая всегда была близка к России, явно бросает вызов Соединенным Штатам», – передает «ИноТВ» содержание публикации издания.

По мнению автора статьи, соглашение о поставке российских ЗРС С-400 «вызовет раздражение и затруднения у Вашингтона». Договор показал границы санкционной политики США, отмечается в статье.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что сделка оценивается в 5,2 млрд долларов, а поставки должны начаться до конца 2020 года.

Журналисты подчеркивают, что переговоры о приобретении зенитных ракетных систем шли уже давно, но «упирались в угрозы санкций».



«Что же сделают Соединенные Штаты?» – задается вопросом автор. По его мнению, США «вряд ли может себе позволить обидеть своего индийского союзника». В статье отмечается, что Вашингтон и Нью-Дели одинаково заинтересованы «в сдерживании подъема Китая в Азии».

В июле глава Пентагона Джеймс Мэттис призывал делать исключения для «определенных стран» и не вводить против них санкции, чтобы не толкнуть их «в объятия России», напоминает автор. Именно на это, по его мнению, рассчитывает Индия.

В пятницу Россия и Индия договорились о поставках С-400. При этом стороны придумали способ обойти санкции США в платежах по оружейным контрактам.