Сенцов назвал причину прекращения голодовки

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что прекратил длившуюся 145 дней голодовку из-за угрозы начала его принудительного кормления.

«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается – якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей», – приводит «Интерфакс» заявление Сенцова, распространенное его адвокатом Дмитрием Динзе.

Он отметил, что вынужден с 6 октября прекратить голодовку.

Ранее в пятницу заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант Валерий Максименко сообщал, что Сенцов прекратил голодовку. По его словам, лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода из голодовки.

Окончание голодовки Сенцова обсудили в Сети.

В конце прошло недели управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию Сенцова, доставленного в больницу для обследования.