Блогеры посмеялись над «голодовкой» Сенцова

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5 октября, пятница  |  Последнее обновление — 16:23  |  vz.ru
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Как россиян заставят отказаться от доллара

Минфин обещает льготы экспортерам, торгующим в рубляхФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Правительство наконец раскрыло карты относительно готовящегося плана по дедолларизации российской экономики. Страхи оказались напрасны – никаких запретов и резких шагов власти не обещают. Наоборот, действовать будут с помощью мягкой силы. Тем экспортерам, кто будет работать с рублем, обещаны льготы и преференции. Что же пообещал Минфин? Подробности...
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Почему Трампу с Кимом не дали Нобелевскую премию мира

Ким и Трамп остались без премииФото: Susan Walsh/Reuters
Дональд Трамп и Ким Чен Ын не получили Нобелевскую премию мира за усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, хотя их шансы рассматривались как наиболее предпочтительные. Вместо них норвежский комитет присудил премию хирургу из Конго и правозащитнице из Ирака за «усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов». Почему Запад продолжает пытаться не замечать Трампа? Подробности...
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В России может появиться аэропорт имени Достоевского, но не Сталина

Фото: кадр из видео
Российские аэропорты, в том числе известные на весь мир воздушные гавани Москвы могут получить имена выдающихся соотечественников, например Чехова, Лермонтова или Рублева. Инициативу Общественной палаты в рамках проекта «Великие имена России» уже поддержали не только в профильном Минкульте. Как предполагается определять имена этих исторических личностей? Подробности...
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Зачем власти Украины начали дипломатическую войну с членом ЕС

Киев испугался, что 150 тысяч живущих в Закарпатье мадьяр соберутся в «пятую колонну»Фото: Bogdan Cristel/Reuters
Ссора между Украиной и Венгрией дошла уже до взаимной высылки дипломатов. Киев пугает не только массовая раздача венгерских паспортов в Закарпатье, но в первую очередь – то, что дипломаты перестали зазывать местных мадьяр на историческую родину. Наоборот, их агитируют оставаться в Закарпатье. Будапешт готовит почву для территориальных претензий? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Девушки перешли прямиком в гей-фантастику

Сергей Лукьяненко, писатель
Сейчас все девушки, которые раньше писали о нежной любви к романтическим космопришельцам, торопливо строчат страстные эротико-порнографические тексты. Вот чего народ жаждет-то на самом деле! Подробности...
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Интеллектуалы предали свою главную добродетель

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Одна из опубликованных «статей на тему феминизма» была перефразированной главой из книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Оказалось, что без внешней маркировки научное сообщество больше не способно разглядеть то, что проповедует. Подробности...
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Станет ли Испания еще одним «евродругом» России

Владимир Добрынин, журналист
Простые испанцы россиян любят. По количеству оставляемых средств гости из России – четвертые после граждан Великобритании, Германии и Франции, а по чаевым – первые. На уровне политэлиты ситуация иная. Подробности...
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    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

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    Что может предложить Сирия туристам из России

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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Блогеры посмеялись над «голодовкой» Сенцова

             5 октября 2018, 14:31
          Фото: 89.fsin.su
          Текст: Виктория Федотова

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          В Сети обсудили окончание 145-дневной голодовки украинского режиссера Олега Сенцова.

          «Сенцов закончил «голодовку» когда узнал, что Нобелевская премия мира досталась не ему», – написали авторы Telegram-канала Теория Элит.

          «Карательный режим» заставил съесть отвар из трупа птицы всемирно известного режиссера Олега Сенцова. Воду для отвара доставили из первого контура одного из секретных ядерных реакторов», – шутят авторы Telegram-канала 338.

          «А Сенцов-то уже не голодает! Так заявили во ФСИН. Он уже покушал – доктор сварила для него курочку. История с 145-дневной «голодовкой» официально закончена», – отмечают авторы канала Выпускайте кракена!

          «Я так понимаю, вот за те идеалы, за которые раньше Сенцов голодал, вот ровно за те же идеалы он сейчас ест. Принципиально ничего не поменялось», – пишет автор канала историк-алкоголик.

          Блогер Ирина Алкснис увидела в отмене голодовки Сенцова геополитический подтекст:

          «В прекращении Сенцовым голодовки лично для меня самый интересный момент заключается в том, связано ли это со странной историей, что Россия якобы была готова его обменять Штатам на трех своих граждан? Учитывая, что Сенцов отказался от голодовки почти сразу после заявления Захаровой, что никаких договоренностей со Штатами нет, на случайное совпадение это не очень похоже», – написала она в Facebook.

           

           

           

           

          Напомним, Сенцов закончил голодовку, объявленную 14 мая и все это время находился под наблюдением врачей.

          Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за создание террористической группы, которая действовала в Крыму и совершила поджог офиса «Русской общины Крыма» и регионального отделения «Единой России». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему обмен Сенцова в принципе невозможен.


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