Блогеры посмеялись над «голодовкой» Сенцова

В Сети обсудили окончание 145-дневной голодовки украинского режиссера Олега Сенцова.

«Сенцов закончил «голодовку» когда узнал, что Нобелевская премия мира досталась не ему», – написали авторы Telegram-канала Теория Элит.

«Карательный режим» заставил съесть отвар из трупа птицы всемирно известного режиссера Олега Сенцова. Воду для отвара доставили из первого контура одного из секретных ядерных реакторов», – шутят авторы Telegram-канала 338.

«А Сенцов-то уже не голодает! Так заявили во ФСИН. Он уже покушал – доктор сварила для него курочку. История с 145-дневной «голодовкой» официально закончена», – отмечают авторы канала Выпускайте кракена!

«Я так понимаю, вот за те идеалы, за которые раньше Сенцов голодал, вот ровно за те же идеалы он сейчас ест. Принципиально ничего не поменялось», – пишет автор канала историк-алкоголик.

Блогер Ирина Алкснис увидела в отмене голодовки Сенцова геополитический подтекст:

«В прекращении Сенцовым голодовки лично для меня самый интересный момент заключается в том, связано ли это со странной историей, что Россия якобы была готова его обменять Штатам на трех своих граждан? Учитывая, что Сенцов отказался от голодовки почти сразу после заявления Захаровой, что никаких договоренностей со Штатами нет, на случайное совпадение это не очень похоже», – написала она в Facebook.

Матч Сенцов- Россия закончился победой России. Человек держал голодовку "более 140 дней",оказывается можно быть немного беременным, если жульничать, то-есть изменить в свою пользу Конституцию голодовки. — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 5 октября 2018 г.

Отпиарился почетный гражданин Парижа Сенцов. Теперь можно и курочку.Ведь получать глюкозу и все необходимые витамины через капельницу как-то грустно. Бедолага!Терпел столько дней без курочки. Зато теперь звезда оппозиции и Запада. Почти, как "Пусси Риот". https://t.co/belxGKzpMz — Олег Лурье (@OlegLurie) 5 октября 2018 г.

Пляжный сезон закончился, и Олег Сенцов решил, что можно расслабиться и перестать держать диету, то есть голодовку pic.twitter.com/Dq3sc4jm4h — Тротуары и Олени (@sidewalkdeer) 5 октября 2018 г.

ФСИН: Олег Сенцов прекратил голодовку pic.twitter.com/57ICrt3v3m — перуанский корпоратив (@Zhitnipalzhi) 5 октября 2018 г.

Напомним, Сенцов закончил голодовку, объявленную 14 мая и все это время находился под наблюдением врачей.

Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за создание террористической группы, которая действовала в Крыму и совершила поджог офиса «Русской общины Крыма» и регионального отделения «Единой России». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему обмен Сенцова в принципе невозможен.