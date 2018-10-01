Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которая продолжалась 145 дней, сообщил заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант Валерий Максименко.

«Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», – сказал Максименко «Интерфаксу».

Он также поблагодарил персонал тюремной и гражданских больниц и адвоката Сенцова за то, что «помогли ему выбрать жизнь».

Прекращение Сенцовым голодовки подтвердил и глава СПЧ Михаил Федотов. «Сенцов написал заявление о том, что он прекращает голодовку. Это заявление он написал в присутствии своих адвокатов в колонии. Я приветствую это его заявление», – сказал Федотов, передает РИА «Новости».

Сенцов объявил голодовку 14 мая и все это время находился под наблюдением врачей.

Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за создание террористической группы, которая действовала в Крыму и совершила поджог офиса «Русской общины Крыма» и регионального отделения «Единой России». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему обмен Сенцова в принципе невозможен.