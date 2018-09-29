Опубликовано фото объявившего голодовку Сенцова

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию украинского режиссера Олега Сенцова, доставленного в больницу для обследования.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что в пятницу, 28 сентября, Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу. «Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения», – говорится в сообщении.

Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за создание террористической группы, которая действовала в Крыму и совершила поджог офиса «Русской общины Крыма» и регионального отделения «Единой России». 14 мая он объявил голодовку.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему обмен Сенцова в принципе невозможен.