Fitch предсказало «разрушительный» Brexit

Международное рейтинговое агентство Fitch при составлении рейтингов прекратило рассматривать «мягкий» вариант Brexit со сделкой между Великобританией и Евросоюзом.

Fitch полагает, что из-за политических разногласий в Великобритании «резкий и разрушительный Brexit» без сделки стал более вероятным, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Подобный сценарий грозит «подорвать работу таможни, торговую и экономическую деятельность», заявило агентство.

Fitch подтвердило кредитное качество долговых обязательств Великобритании на уровне АА с негативным прогнозом.